3 de septiembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Importante capacitación: se analizarán este jueves en la Extensión Universitaria las nuevas reglas del fútbol

3 horas atrás Fm Alpha
Este jueves 3 la sede de la Extensión Universitaria (Aula 1 Secretaría de Educación – Gral. Paz y Alem) se convertirá en el epicentro del debate deportivo con una destacada jornada de capacitación sobre las modificaciones recientes en el reglamento del fútbol. El encuentro, programado para las 19hs., estará liderado por el reconocido árbitro local Luciano Macencio. La propuesta busca actualizar los criterios de juego y unificar conceptos tanto en el plano competitivo como recreativo. El taller cuenta con una convocatoria abierta y está especialmente destinado a árbitros locales, dirigentes de clubes, directores técnicos y apasionados del deporte en general. Con acceso libre para la comunidad, se presenta como una oportunidad única para entender hacia dónde evoluciona el deporte más popular del mundo.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Bono Contribución Hospital: fue entregada la casa habitación y el resto de los obsequios

24 minutos atrás Fm Alpha

30, 31 de oct. y 1° de nov se viene la 9na. edición del Encuentro Country

54 minutos atrás Fm Alpha

La 80ma. Expo Rural se realizará entre el 24 y 27 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Bono Contribución Hospital: fue entregada la casa habitación y el resto de los obsequios

24 minutos atrás Fm Alpha

30, 31 de oct. y 1° de nov se viene la 9na. edición del Encuentro Country

54 minutos atrás Fm Alpha

La 80ma. Expo Rural se realizará entre el 24 y 27 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha

Corsolandia 2027: será los días 13, 14, 20 y 21 de febrero

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.