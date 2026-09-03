Importante capacitación: se analizarán este jueves en la Extensión Universitaria las nuevas reglas del fútbol

Este jueves 3 la sede de la Extensión Universitaria (Aula 1 Secretaría de Educación – Gral. Paz y Alem) se convertirá en el epicentro del debate deportivo con una destacada jornada de capacitación sobre las modificaciones recientes en el reglamento del fútbol. El encuentro, programado para las 19hs., estará liderado por el reconocido árbitro local Luciano Macencio . La propuesta busca actualizar los criterios de juego y unificar conceptos tanto en el plano competitivo como recreativo. El taller cuenta con una convocatoria abierta y está especialmente destinado a árbitros locales, dirigentes de clubes, directores técnicos y apasionados del deporte en general. Con acceso libre para la comunidad, se presenta como una oportunidad única para entender hacia dónde evoluciona el deporte más popular del mundo.

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