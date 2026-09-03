30, 31 de oct. y 1° de nov se viene la 9na. edición del Encuentro Country

El evento que se inicia a fines de octubre, promete ser una fiesta muy particular para nuestra ciudad. Sin dudas un cambio de look del Parque Plaza Montero finalizando el mes octubre. Por esto, conversamos con el referente del encuentro Country, que ya tiene pedidos en localidades vecinas.

“Vamos a hacer otro en Ranchos, nos llamaron de ahí, sería a mediados de noviembre. Es una linda novedad y por ahí podría seguir en otras ciudades, está bueno eso. Para el evento en Las Flores, vendrán bandas de Chile, Brasil, Max Stevens que se radicó en Argentina. También bandas de rockabilly y country, line dance, bastante completo este año. Pienso que a medida que pasan las ediciones nos damos cuenta que la gente espera el encuentro, estamos muy contentos porque gustó mucho el festival en sí…No tenemos una fecha alternativa por el tema del tiempo ya veremos en su momento, nosotros miramos para adelante. Es todo un tema la modificación porque los puesteros y artistas también tienen otros compromisos…En cuanto a otros encuentros ahora se viene San Pedro que es el máximo exponente de este tipo de eventos country, como siempre estaremos ahí haciendo difusión…”

Sobre la financiación del evento, dijo: “Este año hubo un recorte importante en cuanto a promoción por eso les decimos a quienes gusten de acompañarnos, tenemos a Clara que es nuestra encargada de marketing porque hay gastos importantes y es necesario cubrir…La parte de food truck está organizado, todavía no está cerrado se pueden comunicar conmigo por las redes y les paso el número de Yanina que se encarga del tema puestos…”

Sobre la otra parte del condimento del festival, dijo:“Tenemos la gente de American Rollins que salen en tour por el país, el Club de Autos Americanos del cual soy miembro. El año pasado coincidió un evento en la Rural y muchos clubes tenían stand y faltaron algunos autos, pero ahora podrán estar, estará la competencia del toro mecánico, los clubes de line dance incluido el nuestro, acá tenemos más de 10 chicas Line Dance, y no hay en la zona… La movida del country está muy cerca nuestro, se va expandiendo, fíjate que en Brasil la movida es muy exitosa hasta han ido cantantes muy famosos… El viernes la idea es arrancar a las 7 de la tarde con un tributo que viene de Brasil, Vane Rut la esposa de Yulie Rut que le hizo el tema a Pappo “Juntos a la Par”. Remarcaba Agustín.

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