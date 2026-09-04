4 de septiembre de 2026

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Concejo Deliberante: funcionarios del Ejecutivo se reunieron con los bloques políticos

3 horas atrás Fm Alpha
El  pasado jueves 3 de septiembre, en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo una nueva reunión de Comisión Plenaria. El encuentro fue convocado por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz y contó con la presencia de la totalidad de los concejales que integran los distintos bloques políticos. En esta oportunidad, la Plenaria contó con la participación de Raúl Juanateguy, secretario de Economía y Finanzas del Municipio, Sergio Córdoba, Inspector General del Municipio y los trabajadores del área de Hacienda Daniel Rey y Consuelo Patrault. Durante la reunión, los funcionarios y representantes del área brindaron información y respondieron las inquietudes planteadas por los ediles en relación con los proyectos que se encuentran en la mesa de trabajo. Posteriormente, la Comisión Plenaria continuó con el análisis y tratamiento de los distintos expedientes incluidos en la agenda legislativa.
Fuente: Prensa HCD

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