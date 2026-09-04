4 de septiembre de 2026

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Charla-Taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Comida Saludable este sábado en el club Avellaneda

1 hora atrás Fm Alpha

Este sábado 5 de septiembre, a partir de las 16:30 horas, se llevará a cabo una Charla-Taller gratuita de Reanimación Cardiopulmonar y Alimentación Saludable. El encuentro tendrá lugar en la sede de la institución, en Las Heras 221, y busca brindar a los vecinos herramientas esenciales para actuar ante emergencias médicas. Durante la jornada, los asistentes aprenderán maniobras prácticas de reanimación y recibirán pautas de nutrición consciente además de un recetario culinario para el hogar. Asimismo, promotoras comunitarias realizarán controles gratuitos de glucemia y presión. La iniciativa es organizada por el club y cuenta con la colaboración de la Municipalidad, el Ministerio de Salud bonaerense y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores.

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