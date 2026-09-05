BM – sábado 5 de septiembre

EL INTENDENTE BLANSTEIN PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN DE SUBREGIONES DE LA CUENCA DEL RÍO SALADO El intendente Fabián Blanstein participó de la reunión de las Subregiones B1, B2 y B3 de la Cuenca Hídrica del Río Salado, que se desarrolló en Roque Pérez, donde además participaron otros jefes comunales y autoridades provinciales. El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna. La jornada tuvo como eje la presentación de los proyectos de anticipación y preparación ante los eventos climáticos previstos con la llegada del fenómeno de El Niño. Asimismo, se presentó el Programa de Regularización de Obras Hidráulicas para Municipios y se consolidó un espacio de diálogo y coordinación con la Provincia para fortalecer las políticas de prevención, planificación y respuesta frente a los eventos hídricos. En su alocución, el intendente Blanstein planteó la necesidad de realizar tareas de limpieza en determinados cauces de agua de nuestro Partido, a fin de reducir posibles impactos ante lo previsto. Estuvieron presentes también en la jornada, Alberto Gelené, asesor de Recursos Hídricos de la Provincia; el director provincial de Hidráulica, Flavio Seian; y representantes de Hidráulica de nuestra ciudad, Enrique Urdaniza y Fabricio Pesch.

ESTE FIN DE SEMANA MUESTRA ANUAL DEL CENTRO PERMANENTE HOGAR AGRÍCOLA El Centro Permanente Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, realizará su Muestra Anual los días sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Palacio Municipal. La misma se podrá visitar a partir de las 16:30 horas. Durante el fin de semana, se podrá disfrutar de la exposición de los trabajos realizados a lo largo del año en los diferentes talleres que se brindan en la institución. Se invita a toda la comunidad a acercarse y acompañar esta propuesta.

MUESTRA DEL TALLER DE BATERÍA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Este domingo 6 de septiembre a las 17 horas, en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección Municipal de Cultura, se llevará a cabo una muestra artística musical del Taller de Batería que dirige el profesor Alejandro Menant. Los alumnos y alumnas del Taller de niños, adolescentes y adultos, tendrán la posibilidad de exhibir ante el público todo el trabajo que, con particular dedicación y entusiasmo, realizan durante el año. El profesor Alejandro Menant siempre se caracteriza por destacar la labor de sus alumnos que, en esta oportunidad en el escenario Enrique Muñiz de la Avenida General Paz 570, ofrecerán un atractivo espectáculo libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

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