5 de septiembre de 2026

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Confirmaron un nuevo feriado en la Provincia de Buenos Aires por la misa del papa León XIV en Luján: cuándo es

15 segundos atrás Fm Alpha

El gobierno bonaerense confirmó que el miércoles 11 de noviembre de 2026 será feriado provincial con motivo de la misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján que encabezará el Papa León XIV. El objetivo de la medida es facilitar el traslado de miles de fieles y organizar el operativo de seguridad y tránsito previsto para la jornada. Además, el gobierno de Axel Kicillof elevó un pedido a Nación para que el día sea declarado feriado nacional. El pedido, realizado por los funcionarios bonaerense que trabaja junto con autoridades nacionales, municipales y representantes de la Iglesia en la organización de la visita papal. La celebración se realizará en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina. La Provincia considera que una jornada laboral habitual podría complicar el desplazamiento de los asistentes y el desarrollo del dispositivo de seguridad. Las autoridades anticiparon que será necesario establecer cortes y restricciones en rutas y autopistas con suficiente anticipación debido al volumen de personas y vehículos que se espera en la zona. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, participó de las reuniones de coordinación junto con funcionarios provinciales, autoridades nacionales y el intendente de Luján, Leonardo Boto. El objetivo es definir el rol de cada jurisdicción durante la jornada. Además, la Provincia ya comenzó a trabajar en la logística vinculada con la visita y en la coordinación del despliegue policial. Por ahora, no está confirmado como feriado nacional. La decisión depende del Gobierno nacional, que deberá determinar si acepta el pedido bonaerense y bajo qué modalidad se implementaría.

Fuente: Radio Mitre

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