El Rock vive este viernes en Bodega La Blanqueada: Crudo “Oveja Negra” Roll Band

Hoy charlamos con el titular de bodega La Blanqueada Mauricio Propato. La bodega esta preparando un evento rocanrolero para este viernes a partir de las 21hs con la participación de los saladillenses “Oveja Negra” Roll Band. En el inicio le consultamos por la producción de vino a través de la plantación que realizó hace 10 meses de esquejes de uvas Tannat y Marselan.

“Las Tannat y Marselan vienen muy bien, estamos cerca de la poda y luego llegará el brote, venimos haciendo el trabajo sin pesticidas cuidando la sanidad de las plantas que fueron creciendo sanas, se están adaptando muy bien y hay que darle su tiempo para que se fortalezcan y den buenos frutos…El tema del agua si llueve mucho, te jode el tema de hongos pero como la plantación fue aggiornada a los climas nuestros, logramos la sanidad con el viento y eso favoreció mucho, y luego el sistema de surcos con desniveles donde drena el agua, lo que no tiene que pasar es que quede encharcada la raíz…” Decía.

También agregaba: “Recién, al tercer año dejarle fruta a la plata, recomiendan cosechar y hacer vino. El año pasado tiraron muchas a hacer racimos, pero las sacamos que para que tome fuerza, y en raíces tome más vigor la parte de los tronquitos, ya estaríamos el año que viene pensando en la primera vendimia local, sería todo un acontecimiento…”

Sobre el evento del fin de semana, dijo: “Ahora estamos con un proyecto nuevo pensado para el público local, si bien llega mucha gente de afuera para hacer enoturismo con visita guiada, cata de vinos, almuerzos, etc. Lo que queríamos hacer es algo para el público florense y organizamos una peña diferente, esto será una peña de rock, vendrá “Oveja Negra” de Saladillo. Vamos a pasar música para que la gente se divierta. Se podría lograr una comunidad de rock, conjugar una vez por mes en La Bodega. El “Helado” Ruiz estará a cargo de los músicos, sonido, publicidad. En cuanto a la barra presentaremos nuestros vinos pero además otras bebidas. Con la entrada sortearemos un vino reserva y un vino joven. Y la entrada es de 10.000 pesos para solventar el espectáculo musical. La idea es que la gente pueda asistir y que no sea una locura los precios…” Contaba.

Sobre la participación en algún evento, dijo: “Hace poco estuvimos en Malvinas Argentinas, en un encuentro de vinos de Buenos Aires, nos reunimos casi todas las bodegas bonaerenses. Se hace una noche de degustación. Se pone muy lindo porque nos juntamos prácticamente todos los productores de la provincia. Es una linda movida…”

Ante el evento de charcutería que se dio el domingo pasado, donde la bodega puede articular con sus productos, dijo: “Estuve el domingo pasado en el Encuentro de Charcutería en la Escuela Agraria con un stand, promoviendo leyes para que la elaboración casera pueda venderse, que era exclusivo de las grandes empresas…allí también mucha gente nos pudo conocer. Lo nuestro allí tuvo buena repercusión y muchos llevaron nuestros productos para degustar en sus ciudades ya que muchos tienen locales propios. Yo estuve en la del año pasado, y me gustaría que se pueda hacer también en la bodega este tipo de exposiciones …” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A MAURICIO PROPATO

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