Muestra Anual del Hogar Agrícola: «Será una linda oportunidad para que nos visiten»

Este fin de semana se realizará en el Palacio Municipal la Muestra Anual de los Talleres del Centro Permanente Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. El acto de apertura será este sábado 5 a partir de las 16:30 horas. Luego la exposición podrá recorrerse durante el mismo sábado y también el domingo 6. En la muestra se podrán observar los trabajos realizados durante el año por los alumnos en compañía de talleristas y profesores. En cada producto, objeto y acción se exhibirán las distintas técnicas, materiales, modalidades y todos los conocimientos adquiridos en cada uno de los talleres. «Como cada año se van a exponer todos los trabajos realizados por los alumnos que concurren a los diversos talleres y capacitaciones que se ofrecen gratuitamente como ser Cocina, Peluquería, Tejido, Corte y Confección, Decoupage y muchos más», explicó Sandra Areán, coordinadora del Hogar Agrícola a FM Alpha.

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