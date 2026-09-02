2 de septiembre de 2026

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Torneo Clausura: así se jugará la tercera fecha

5 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la fase regular del Torneo Clausura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división a las 14hs. en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán el próximo domingo Atlético-Juventud Unida mientras que a las 16hs. lo harán Barrio Traut-El Hollín. Por su parte, en el estadio «27 de abril» de Avellaneda y Vidal se enfrentarán desde las 16:30hs. Ferro-El Taladro. Libre estará Juventud Deportiva.

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