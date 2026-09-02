La Buena Noticia: una científica de la UNLP especialista en galaxias fue galardonada con el «Nobel» de Astrofísica

La científica argentina Amina Helmi, nacida en Bahía Blanca y formada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue distinguida con el Premio Kavli 2026 en Astrofísica, uno de los reconocimientos más importantes del mundo en esa disciplina. Compartió el galardón con los investigadores Vasily Belokurov y Rodrigo Ibata. Helmi fue reconocida por sus investigaciones que permitieron encontrar evidencias fósiles de antiguas fusiones de galaxias y demostrar que la Vía Láctea se construyó a partir de la incorporación de otras galaxias más pequeñas. El trabajo es considerado clave para comprender la evolución de nuestra galaxia. La investigación de Helmi puede entenderse como una suerte de arqueología galáctica. La científica estudia las corrientes de estrellas y otros restos que quedaron después de que pequeñas galaxias fueran absorbidas por la Vía Láctea. Esas estructuras permiten reconstruir acontecimientos ocurridos hace miles de millones de años. Uno de sus principales descubrimientos fue la identificación y caracterización de la galaxia Gaia-Enceladus, cuyos restos se encuentran en el halo de la Vía Láctea. El fenómeno permitió establecer que una enorme colisión ocurrió hace entre 8.000 y 11.000 millones de años y tuvo un fuerte impacto sobre la estructura de nuestra galaxia. Para llegar a estas conclusiones, Helmi combinó información sobre los movimientos de las estrellas con sus características químicas. De esta manera pudo distinguir cuáles se formaron dentro de la Vía Láctea y cuáles llegaron desde otras galaxias que fueron incorporadas a ella. El Premio Kavli es entregado cada dos años por la Academia Noruega de Ciencias y Letras y reconoce avances en astrofísica, nanociencia y neurociencia. En cada una de las tres categorías se otorga un premio de un millón de dólares.

Fuente: 0221. com.ar

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