Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llegan «Los Cuentos de Casciari» con Héctor Grimberg

El próximo sábado 5 de septiembre a las 21hs. se presentará en el Espacio Teatral de calle Bernardo de Irigoyen 570 este unipersonal interpretado por el actor platense Héctor Grimberg, acompañado con música en vivo, en el que se relatan situaciones de la vida con las que nos podemos identificar fácilmente, basadas en textos originales del reconocido escritor argentino Hernán Casciari. Con sensibilidad y humor, este espectáculo, dirigido por Gustavo Delfino, nos conecta con lo cotidiano, lo sencillo y lo propio, a través de anécdotas e historias de la vida cotidiana. La entrada tendrá un valor de $ 15000 (anticipadas 1 x $13.000 o 2 x $25.000). Reservas al 2244-475510. Redes: @delbordeteatro. El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Consejo Provincial de Teatro Independiente y la Municipalidad de Las Flores.

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