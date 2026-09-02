2 de septiembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Día del Maestro: el acto se realizará el jueves 10

1 hora atrás Fm Alpha

(foto archivo) Así lo informó la Comisión Organizadora que invita a la comunidad a los actos programados en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento como así también a despedir a los docentes florenses que se retiran de la función. Todo comenzará a las 10hs. con una ofrenda floral en el busto que recuerda al prócer, ubicado en Avdas. Avellaneda y Sarmiento. Por la tarde, el acto oficial dará inicio a las 18hs. en el Salón Rojo de la Municipalidad. Se procederá allí a la recepción de autoridades, entrada de la Bandera de Ceremonia, Himno Nacional Argentino, saludos a los docentes a cargo de los Inspectores de Educación de las distintas ramas, retiro de la Bandera de Ceremonia y despedida a docentes con entrega de presentes.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Muestra Anual del Hogar Agrícola: «Será una linda oportunidad para que nos visiten»

54 segundos atrás Fm Alpha

BM – miércoles 2 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha

Torneo Clausura: así se jugará la tercera fecha

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Muestra Anual del Hogar Agrícola: «Será una linda oportunidad para que nos visiten»

54 segundos atrás Fm Alpha

Día del Maestro: el acto se realizará el jueves 10

1 hora atrás Fm Alpha

BM – miércoles 2 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha

Torneo Clausura: así se jugará la tercera fecha

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.