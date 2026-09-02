BM – miércoles 2 de septiembre

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO A COMEDORES ESCOLARES El intendente Fabián Blanstein acompañó el acto de entrega de equipamiento gastronómico y vajilla para comedores escolares que se llevó a cabo en el Centro de Educación Física (CEF) N° 6. En el marco del compromiso continuo con la educación pública y el bienestar de los estudiantes, la entrega fue para más de 30 instituciones florenses de diferentes niveles y modalidades. La actividad contó también con la presencia de la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, la jefa distrital Marcela Ferrari, el presidente del Consejo Escolar, Esteban Loviso, cuerpo de consejeros y el equipo de trabajo, directivos y representantes de los establecimientos educativos. Asimismo, en representación de la Provincia participaron el director provincial del Servicio Alimentario Escolar (SAE), Juan Sorrentino y el coordinador del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Diego Ginestra. En este sentido, las gestiones y la inversión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires buscan dotar de mejores condiciones de trabajo a las cocinas escolares y garantizar un servicio alimentario de calidad para los niños y jóvenes del distrito. En el acto, las autoridades remarcaron la importancia de garantizar recursos adecuados que contribuyan al desarrollo de trayectorias escolares en un entorno saludable y de contención. Por su parte, el intendente Blanstein puso en relieve la labor insustituible que desempeña diariamente el personal auxiliar, y agradeció ese compromiso, al igual que todas las autoridades presentes.

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