Policiales: Sub-DDI esclarece hurto en un conocido supermercado local

Personal de la Sub-DDI Las Flores, contando con la colaboración y apoyo de efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores, llevó a cabo dos allanamientos en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de una causa caratulada “HURTO”, resultando víctima un empleado del Supermercado Día % de este medio. Las medidas judiciales fueron tramitadas con intervención de la UFIJ N.º 09, a cargo de la Dra. Laura Margaretić y avaladas por el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Federico Barberena. Las diligencias fueron el resultado de una importante labor investigativa contando con la colaboración del Centro de Monitoreo de Las Flores mediante el análisis de registros fílmicos y demás tareas desarrolladas logrando establecer la autoría y localización de los responsables del hecho. Como resultado de las medidas, se procedió al secuestro de dinero en efectivo, vestimenta utilizada al momento de cometer el hecho, telefonía celular y demás elementos de interés para la presente investigación, quedando todo a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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