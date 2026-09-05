Histórica sesión en la Ruta 3: el Concejo Deliberante de Azul sesionará este domingo por la autovía

A partir de las 14:30 horas de este domingo, el legislativo azuleño se trasladará al sector del Cristo. La convocatoria, impulsada por los Vecinos Autoconvocados y Estrellas Amarillas, busca visibilizar una tragedia vial que ya se cobró 226 vidas y exigir la reactivación de las obras de infraestructura. La iniciativa surge a raíz de un pedido formal impulsado por el grupo de Vecinos Autoconvocados por la Autovía de la Ruta 3 y la organización Estrellas Amarillas de Azul. La fecha y el lugar no son casuales: conmemoran el inicio de las primeras asambleas y movilizaciones vecinales que comenzaron en el año 2013 en ese mismo punto neurálgico. Durante el tratamiento legislativo, se debatirá un proyecto clave para la memoria colectiva del partido: la declaración del sector del Cristo como «Espacio Memorial de Reclamo y Concientización Vial, Juan Manuel Crocco» , en homenaje al histórico referente y vecino que lideró la lucha por una ruta segura hasta sus últimos días. La sesión pondrá nuevamente sobre la mesa la dramática estadística que exhibe el tramo comprendido entre San Miguel del Monte y Chillar. Según los registros actualizados de las organizaciones civiles, el corredor acumula un total de 495 siniestros viales, 883 personas heridas y 226 víctimas fatales . Para los vecinos, cada cifra representa una muestra del «abandono estatal» y de las promesas incumplidas por las sucesivas gestiones nacionales.

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