Monte batió su propio récord: elaboró la torta más larga de la provincia con más de 124 metros

En una jornada histórica y llena de emoción, la ciudad vecina de San Miguel del Monte volvió a superar sus propios límites. Durante la última edición del tradicional «Festival de la Torta y el Chocolate» que tuvo lugar este domingo, la comunidad local cocinó una mega torta de 124,10 metros de largo, consolidándose como la más grande de toda la provincia de Buenos Aires. El evento masivo, organizado por el municipio para celebrar el Día del Niño, congregó a miles de familias en la Plaza Adolfo Alsina. La enorme estructura dulce superó por 90 centímetros la marca registrada el año anterior, demostrando el trabajo coordinado de panaderos, instituciones y vecinos. La elaboración de la torta estuvo a cargo de los especialistas de la Panadería «El Sol», quienes contaron con la colaboración de la Peña «Los Eternos» y un gran equipo de voluntarios. Para lograr la impresionante extensión de 124,10 metros, se utilizaron cientos de kilos de materia prima. El gran atractivo para los más chicos fue su preparación: estuvo rellena con abundante dulce de leche y almíbar, y decorada con merengue, hilos de chocolate y gomitas de colores. Para acompañar el postre, la organización distribuyó de forma totalmente gratuita más de 350 litros de chocolatada caliente.

Foto: Prensa Municipalidad de Monte

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