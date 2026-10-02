María Sol Campos y su intensa tarea para mejorar el patinaje adaptado

La profesional patinadora florense de patín adaptado (en el dia de su cumpleaños) conversó esta mañana con Ernesto “chino” Varela de su intensa labor en mejorar los diversos proyectos y participación. La creadora junto a Ailén Barrios del Método Canela (por sonar), creadora de indumentaria para este deporte, y su gran desafío, viajar al exterior acompañada de su Lazarillo, marca a las claras del énfasis que no deja de ser un ejemplo de vida ante la adversidad visual.

“Lo que es el patinaje artístico adaptado estamos dentro de las categorías de la Confederación Argentina de Patín, estamos representando también en nombre de APANOVI con el Método Canela y la Liga LEPAA a nivel provincial y la Federación Ríoplatense…En mi categoría no hay otros competidores, en discapacidad tenés categorías dentro de las competencias con diferentes elementos técnicos que van de menor a mayor. El gran desafío es mejorar uno mismo…”

Sobre el reto de su viaje a Europa junto a “Tokio” su perro lazarillo, dijo: “Hace casi un año viajé a Barcelona y de ahí a Valencia donde me encontré con Aylén (Barrios). Fui con Tokio y tuvimos una muy buena asistencia. Había mucha accesibilidad, los trenes ya tienen esa posibilidad porque reservas con anterioridad el pasaje donde informas tu discapacidad y te están esperando, en Europa todo ese sistema lo tienen ya incorporado. Estuve en Málaga y allí también tuve ese acompañamiento. Noté el tránsito ordenado, el bus te para sin necesidad de hacerle señas…” Decía.

Sobre la disciplina de Tokio ante un extenso viaje, expresó: “Tokio tuvo una preparación de ayuno, le racionaba el alimento y un poco de agua durante el vuelo. Se hace un protocolo para que todo funcione bien y la asistencia a bordo del avión fue acorde. …Tenía el asiento de al lado libre e íbamos cómodos…”

Ante la participación en la liga LEPAA, dijo: “En la Liga LEPAA vamos bien, el Método Canela se amplió desde que estamos en Buenos Aires. Tenemos un equipo de 4 o 5 patinadoras que compiten en distintas categorías…Estamos contentas y ahora el domingo 12 hay una competencia en la Liga PRO y también está la posibilidad de un torneo en Córdoba…Después queda pensar en 2027 en un torneo a nivel nacional…”Sobre la expansión, dijo: “Cuando estuve en España presentamos el método en una copa navideña. Estaba la gente del municipio de Valencia y mucho público, hicimos competencias y exhibiciones. Se ha ido diversificando el Método, en Buenos Aries estamos en zona sur y de a poco se va ampliando como todo proyecto. Seguimos desarrollando para que sea de Argentina al mundo…” Remarcaba orgullosa.

Luego de clasificar para los juegos bonaerenses en Talpalqué en artes plásticas, contó: “En agosto clasifiqué para los Juegos, durante muchos años participé en pintura con cuadros y este año planteamos que no estaba la categoría objeto 3D para discapacidad. En el 2025 lo incorporaron y este año participé en ese rubro porque hago cosas con volumen, con relieve. Me animé a esa categoría en la etapa local, luego en Tapalqué con el regional y quedé para Mar del Plata…al momento que agregaba; Ojalá en algún momento se incorpore el patinaje adaptado a los Juegos…”

La profesional patinadora florense de patín adaptado conversó esta mañana con Ernesto “chino” Varela de su intensa labor en mejorar los diversos proyectos y participación. La creadora junto a Ailén Barrios del Método Canela (por sonar), creadora de indumentaria para este deporte, y su gran desafío, viajar al exterior acompañada de su Lazarillo, marca a las claras del énfasis que no deja de ser un ejemplo de vida ante la adversidad visual.

MariaSol con su profesora Ailén Barrios y alumnas en Valencia España.

En el final, María Sol se refirió a filmación de un nuevo proyecto: “Otra novedad es que me llamaron para otro spot participando de un documental/mini corto a través de un ONG donde algunos chicos con síndrome de Down hacen cursos de cine y también comerciales. Ahora están haciendo perfiles de personas con discapacidad que trabajan o hacen actividades. Es más que nada un documental sobre un día mío con Tokio. En diciembre, durante la Semana de la Discapacidad, se haría la presentación y luego la compartirán en las redes sociales y You Tube.” Culminaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETO A MARIA SOL CAMPOS

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