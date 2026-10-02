2 de octubre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Club Social Las Flores: Convocatoria a Asamblea

4 horas atrás Fm Alpha

El Club Social Las Flores, convoca a sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 16 de octubre de 2026, a las 20.30 hs. En su sede social, cita a Avda. San Martin 639 de la ciudad de Las Flores para tratar el siguiente orden del día:

1°) Lectura de la memoria del ejercicio 2025.

2) Lectura del balance del ejercicio 2025.

3) Renovación de la Comisión Directiva.

4) Elección de dos socios para la firma del acta.

Ernesto Varela Secretario

Aríel Araguas Presidente

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Procesaron al socio de Martín Menem y a exinterventores libertarios de OSPRERA por el pago de $247 millones a una empresa “fantasma” con fondos de los peones rurales

1 hora atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: LALCEC Las Flores junto a los bloques políticos

2 horas atrás Fm Alpha

BM – viernes 2 de octubre

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Procesaron al socio de Martín Menem y a exinterventores libertarios de OSPRERA por el pago de $247 millones a una empresa “fantasma” con fondos de los peones rurales

1 hora atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: LALCEC Las Flores junto a los bloques políticos

2 horas atrás Fm Alpha

Club Social Las Flores: Convocatoria a Asamblea

4 horas atrás Fm Alpha

BM – viernes 2 de octubre

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.