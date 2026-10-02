Club Social Las Flores: Convocatoria a Asamblea
El Club Social Las Flores, convoca a sus socios a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 16 de octubre de 2026, a las 20.30 hs. En su sede social, cita a Avda. San Martin 639 de la ciudad de Las Flores para tratar el siguiente orden del día:
1°) Lectura de la memoria del ejercicio 2025.
2) Lectura del balance del ejercicio 2025.
3) Renovación de la Comisión Directiva.
4) Elección de dos socios para la firma del acta.
Ernesto Varela Secretario
Aríel Araguas Presidente