BM – jueves 1 de octubre

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD El 1° de octubre de cada año, la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Las Flores, recuerda los derechos consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En este marco se subraya la importancia de adoptar políticas públicas para promover, proteger, asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Con motivo de esta fecha tan especial, desde la Secretaría de Desarrollo Humano se invita a toda la comunidad a participar de jornadas de encuentros, aprendizaje, arte y recreación. La primera tuvo lugar este jueves en el Salón Rojo Palacio Municipal a partir de las 10 horas donde se realizaron estas acciones:

Conversatorio: – Conciencia y Respeto – Salud bucal (Odontóloga Ángeles Cejas – Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires) – Longevidad activa, vida sana, dietas saludables (Secretaría de Salud – Municipalidad de las Flores) – Muestra del Taller de Fotografía a cargo de Oscar Ciavatta. – Muestra del Taller de Telar a cargo de Lisandro González.

100 AÑOS DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes, felicita al Club Juventud Deportiva por arribar hoy, jueves 1° de octubre de 2026, a sus 100 años de vida institucional y deportiva. Una entidad histórica de nuestra ciudad que siempre se brindó desinteresadamente a la comunidad en general, siendo su primer presidente Lindolfo Lombardo. Lleva a cabo innumerables actividades relacionadas con el quehacer comunitario, eventos culturales y artísticos, siendo también parte fundamental el deporte con grandes logros en diferentes disciplinas. El sábado 3 de octubre por la noche, la entidad de la Av. Del Carmen tendrá su gran festejo en el cual se reunirá la familia «Albiverde”, seguramente en una velada a pura emoción con reconocimientos y recuentro de aquellos dirigentes y allegados que pasaron por la institución.

«RÁPIDO Y GRACIOSO» LLEGA AL TEATRO ESPAÑOL Este domingo 4 de octubre a las 19:30 horas en la sala principal del Teatro Español se presentará Fabián Sigot con su obra “Rápido y Gracioso”, un espectáculo para reír y disfrutar. De los personajes de las redes al escenario, el protagonista llega al histórico edificio de la avenida Carmen 614 con todo su humor en una propuesta imperdible. La venta de entradas continua a buen ritmo en la Boletería del Teatro en el horario comprendido entre las 9 y las 12:30 horas del mediodía o al WhatsApp 1159238827.

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