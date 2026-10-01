Policiales: parte de prensa oficial

TRES DETENIDOS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ROBO AGRAVADO Y LESIONES En el marco de una investigación por un hecho de Robo Agravado y Lesiones, ocurrido el pasado 5 de septiembre en la ciudad de Las Flores, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores llevó adelante, durante la jornada del miércoles 30 de septiembre, tres detenciones ordenadas por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. Federico Barberena, con intervención de la UFI N.º 9, a cargo de la Dra. Laura Margaretic, y con la instrucción de la Ayudantía Fiscal Local, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, todos del Departamento Judicial de Azul. El hecho tuvo como víctima a un joven, quien habría sido contactado mediante engaños y mensajes de WhatsApp por una mujer, quien, de acuerdo con la investigación, actuó coordinadamente con dos hombres. La víctima fue guiada hacia una zona de escasa iluminación, donde los dos masculinos la interceptaron, le sustrajeron sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular, y posteriormente la agredieron físicamente, provocándole lesiones. A partir de las tareas investigativas realizadas, se logró recuperar los elementos sustraídos e individualizar a los presuntos autores. Asimismo, mediante ruedas de reconocimiento, la víctima reconoció a los dos imputados masculinos. La investigación permitió establecer además la presunta participación de la mujer, quien habría cumplido funciones de contacto y ubicación de la víctima, mientras que los dos hombres habrían intervenido directamente en la sustracción y agresión. Con los elementos reunidos en la investigación, la autoridad judicial interviniente dispuso tres detenciones de ARCE TIZINA (23), ROSAS PABLO (23) y LUNA JOSE (27), personas oriundas de esta localidad las cuales fueron efectivizadas por personal policial, siendo los mismos alojados en los calabozos de Estación Comunal Las Flores a disposición del Magistrado interviniente.-

OPERATIVOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN: SECUESTROS E INFRACCIONES DE TRÁNSITO Durante los días de septiembre, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores llevó adelante distintos operativos de control y prevención en diferentes puntos de la ciudad, en forma conjunta con la Dirección de Tránsito Municipal. Como resultado de los procedimientos, se labraron diversas actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, procediéndose al secuestro de motocicletas que circulaban con faltantes de elementos de seguridad y documentación. Todos los procedimientos contaron con intervención del Juzgado de Faltas de Las Flores. Se recuerda a la comunidad la importancia de circular con la documentación obligatoria, respetar las normas de tránsito y utilizar vehículos en condiciones reglamentarias, priorizando la seguridad propia y la de terceros.

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