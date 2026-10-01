Corte en el acceso a la laguna por calle Roberto Trucco

Desde la Subsecretaría de Obras Públicas se informa que durante hoy y mañana permanecerá interrumpido el tránsito en el acceso al Parque Plaza Montero por calle Roberto Trucco, entre Independencia y Juan Manuel de Rosas. Esto es debido a la realización de trabajos correspondientes a obras de cloacas. Como alternativa, el desvío deberá realizarse por calle Harosteguy. Se solicita a quienes circulen por el lugar, hacerlo con precaución y respetar las indicaciones.

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