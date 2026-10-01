Sorpresivo paro docente afecta este jueves el dictado de clases

Este jueves 1 de octubre de 2026 , las escuelas de gestión pública de Las Flores registrarán un alto acatamiento al paro general de 24 horas determinado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Las seccionales locales de SUTEBA y FEB adhirieron orgánicamente a la medida de fuerza provincial, la cual fue convocada de forma sorpresiva y mantiene el dictado de clases virtualmente suspendido en los niveles inicial, primario y secundario del sistema estatal de la ciudad. El motivo principal de la protesta responde a una alarmante ola de agresiones físicas y verbales sufridas por personal educativo en diversos distritos bonaerenses, bajo la consigna «Basta de violencia contra los docentes» , sumado al descontento por la falta de propuestas en las mesas paritarias. En contraposición, las instituciones educativas de gestión privada del distrito dictan clases con total normalidad , debido a que el sindicato SADOP decidió no sumarse a la huelga. Además se hará una «Mateada en repudio a la violencia» en Plaza Mitre de 10 a 12hs. Se recomienda a las familias florenses comunicarse directamente con sus respectivos establecimientos estatales para corroborar si existen guardias mínimas o si se garantiza el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante la jornada de hoy.

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