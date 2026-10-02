Emprendedores locales se reúnen en una jornada de degustación

Organizado por «Punto Florense» el próximo sábado a partir de las 14hs. y hasta las 17hs. se realizará en la Terminal de Ómnibus local la 2da. Jornada de Degustación donde diversos emprendedores de nuestra ciudad ofrecerán sus productos. «La intención, al igual que la vez pasada, es que ellos puedan mostrarse ante la gente que espera el micro para viajar, para quienes llegan y para todo aquel que desee ir a pasar un grato momento», explicó Andrea Barros, encargada del puesto. «Quienes vengan podrán conocer, probar y apoyar a todos aquellos que elaboran ya sea tortas, dulces, artesanías, etc. Nosotros creemos en el valor del compre local y por eso hay que acompañarlos. Más en estos momentos de dificultad económica», dijo más adelante. En otro orden, Andrea, que también integra la Comisión de Corsolandia, contó las últimas novedades del carnaval infantil, que se llevará a cabo en febrero próximo. «Venimos bien, estuvimos el fin de semana que pasó en la Exposición Rural captando nuevos socios. Por una cuota anual que es muy accesible, participan de sorteos en la próxima edición».

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