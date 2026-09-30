30 de septiembre de 2026

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Disfrutemos de la naturaleza: Antílopes negros retozando en campo florense

1 hora atrás Fm Alpha

Vecinos y productores del establecimiento Atuy S.A. de nuestro partido, se sorprendieron el pasado 23 de agosto al ver retozar por sus campos una numerosa manada de antílopes negros. Según comentarios en rede sociales, este tipo de apariciones están haciéndose cada vez más común en la zona

. “¡Parece que hoy nos tocó compartir el campo con nuevos vecinos!”, expresaron en su red social.

El antílope negro (Antilope cervicapra), también conocido como antílope indio o cervicabra, es originario de India y Pakistán. Fue introducido en la Argentina a comienzos del siglo XX.

Estos animales gregarios, formaron manadas cada vez más grandes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Córdoba y La Pampa con el fin de darse protección, buscando beneficios mutuos.

 

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