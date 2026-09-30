BM – miércoles 30 de septiembre

PREMIACIÓN DEL 51° CONCURSO “HUGO MARIO IANIVELLI” Y PRESENTACIÓN DEL ESCRITOR LUIS MEY Hoy miércoles 30 de septiembre tendrá lugar la Ceremonia de Entrega de Premios del 51° Concurso Literario Hugo Mario Ianivelli. En esta oportunidad, y como parte de la premiación, Luis Mey dará una charla en la que presentará su último libro publicado cuyo título es Y ni siquiera soy el mismo cuando escribo. Luis Mey es uno de los autores más prolíficos de su generación. Tiene 46 años y una cantidad similar de libros escritos, que abarcan tanto novelas como cuentos y ensayos. Su «trilogía desgarrada» -conformada por Los abandonados, Las garras del niño inútil y En verdad quiero verte, pero llevará mucho tiempo- plantea la realidad de un chico del conurbano bonaerense. Uno de los libros que la integran fue distinguido como una de las novelas del bicentenario argentino.

Diario de un librero, por su parte, fue producto de su trabajo en una librería. La actividad será en el Salón Rojo de la Municipalidad a las 18 horas.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL PCD EN LA INSTANCIA DEFINITIVA DE LA LIGA INCLUSIVA La Secretaría de Deportes resalta la participación de la Escuela Municipal de Fútbol PCD en la Liga Inclusiva, que organiza Olimpíadas Especiales. El elenco que dirige el profesor Roque Cheminet se presentó en Pilar en el marco de la última etapa de la fase regular, donde igualó 3 a 3 con Malvinas y con ese resultado clasificó segundo, accediendo al cuadrangular final. A continuación, por la primera fecha de la llave definitoria, enfrentaron nuevamente a Malvinas, y en un vibrante y emotivo encuentro, los florenses se quedaron con el triunfo por 4 a 3.

Debemos consignar que el conjunto de nuestra ciudad siempre fue ganando y faltando cinco minutos el arquero Ezequiel Larramendi atajó un penal y en la última jugada del partido Jesús Castro, por intermedio de un penal, le dio la victoria a Las Flores.

ATLETISMO: TRIUNFO Y LIDERAZGO DE AGUSTÍN GENTIL EN EL ECO TRAIL La Secretaría de Deportes hace mención a la victoria obtenida por Agustín Gentil en la cuarta etapa del Circuito Argentino de Eco Trail, que se desarrolló el pasado domingo en Chascomús. El florense se adjudicó la competencia General, recorriendo un exigente trazado de 10 Km. que incluyó senderos naturales, bosques, caminos de tierra, pasto, terraplenes y sectores técnicos; empelando un tiempo de 48m33seg. Fue escoltado por Juan Ignacio Felipe González (51m11seg) y Ramiro Zientti (53m.04seg). Con la obtención de dos primeros puestos y un segundo lugar, Gentil llega la recta final como uno de los protagonistas en busca del título. El cierre del certamen será el 8 de noviembre en Castelli, con el objetivo de culminar la temporada en lo más alto.

CAPACITACIÓN DE RCP Y DEA El director de Deportes, Pedro Cantet, participó juntos a los jugadores de “Los Fénix” Newcom en la capacitación de RCP (reanimación cardiopulmonar) y utilización del DEA (desfibrilador) que Nicolás Arias, perteneciente a la Secretaría de Salud, brindó ayer en el edificio de la ex fábrica Cattorini. El plantel que formó parte de esta interesante propuesta en beneficio del deportista y de la comunidad en general, estuvo conformado por: Marisa Caviglia, Rosana Caviglia, Ariel Repetto, Sandra Repetto, Carlos Galmes, Mabel Cancela, Mirta Cancela, Blanca Martínez, Roberto Sabathié, Estrella Sirvent, Walter Orlando, Natalia Cabrera, Nadia Roldán, Rubén Campagna, Fernanda Sabathié, Juan Maliani, Mabel Bonafina, Beatríz Albarello, María Fe Martínez, María Rosa Godoy, Claudia Monteavaro, Aldo Tobio, Jorge Jauregui y Danisa Amicone.

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