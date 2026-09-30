La Buena Noticia: «Clean Joven Tandil» crece y se consolida con 300 jóvenes que se unen para transformar su ciudad
La iniciativa «Clean Up Joven Tandil» es un proyecto socioambiental impulsado por la organización IMPACTA (Jóvenes que dejan huella) diseñado para promover la participación activa de estudiantes secundarios en la recuperación y limpieza de espacios públicos emblemáticos de la ciudad. La primera edición se realizó con éxito el 14 de mayo en la zona del Dique y Lago del Fuerte. Participaron más de 180 alumnos de ocho escuelas secundarias, quienes recolectaron y clasificaron residuos sólidos y colillas de cigarrillos tanto por tierra como por agua utilizando kayaks. La segunda edición está programada para este jueves 1 de octubre de 2026, en el Parque Independencia, en el horario de 9:00 a 12:30 hs. En esta oportunidad, la convocatoria creció considerablemente, consolidando la participación de casi 300 estudiantes pertenecientes a ocho instituciones educativas. El evento funciona bajo una metodología de tres pasos: sensibilizar sobre el impacto ambiental, retirar materiales sólidos acumulados y clasificar lo recolectado para su posterior reciclaje. La propuesta cuenta con un fuerte respaldo institucional y privado en la comunidad, articulando esfuerzos con la Dirección de Medio Ambiente, Cruz Roja filial Tandil, alumnos y docentes de la carrera de Gestión Ambiental de la UNC y firmas como Faro Verde, Cagnoli y Grupo Rotonda.
Fuente: El Eco (Tandil)