BM – martes 29 de septiembre

EL INTENDENTE BLANSTEIN INCORPORA NUEVA MAQUINARIA PESADA AL MUNICIPIO TRAS GESTIONES CON PROVINCIA LEASING En el Marco de fortalecimiento del equipamiento municipal y optimización de las prestaciones en todo el partido, el Intendente concretó un viaje a la ciudad de La Plata para avanzar en la firma de un importante convenio con la firma Provincia Leasing S.A. Esta operación financiera representa una inversión total que supera los 390 millones de pesos y permitirá dotar al Municipio de unidades 0km de gran porte para el Corralón municipal. ​A partir de esta gestión, el parque vial local sumará tres nuevas herramientas fundamentales para el desarrollo de tareas pesadas: un camión Volkswagen Constellation 25.360, un semirremolque batea volcadora marca Patronelli modelo M2 de 43 m³ y una pala cargadora con retroexcavadora marca Bull modelo HD96. Se trata de un equipamiento clave para agilizar los trabajos logísticos y operativos que demanda la gestión diaria de la ciudad. ​Las nuevas maquinarias serán destinadas a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, permitiendo reforzar la capacidad operativa en el mantenimiento de calles, la ejecución de obras públicas y el traslado de residuos sólidos urbanos hacia su sitio de disposición final. De esta forma, el financiamiento obtenido a través de Provincia Leasing facilita la adquisición de insumos de alto valor presupuestario, garantizando la continuidad y eficiencia en los servicios.

DELFINA GRITTITHS BESSOLO Y VALENTINA JACQUET EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAJE ARTÍSTICO La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Delfina Griffiths Bessolo y Valentina Jacquet en el Campeonato Nacional de Patín Artístico “Copa Roberto Rodríguez”, que se desarrolla en la ciudad de Miramar. Fue el primer certamen nacional para las representantes del Club Juventud Deportiva, a cargo de la técnica Camila Mendiondo, donde se midieron con patinadoras de todo el país, viviendo una experiencia que marca un antes y un después en sus carreras deportivas. Delfina alcanzó la cuarta ubicación, posicionándose de esta manera entre las mejores de Argentina en su categoría, mientras que Valentina se ubicó decimoquinta, resultado que también se festeja y se valora enormemente.

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