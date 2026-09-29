29 de septiembre de 2026

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Siempre cerca tuyo

La Familia López agradece

3 horas atrás Fm Alpha

No fue suerte…fue Dios necesito agradecer a toda la gente de Las Flores que apoyo; a Martin Boggini que llevo a mi hija y estuvo 3 veces, a Fabián (Blanstein) que me ayudaron un montón, a Ernesto Varela que sin dudas estuvo presente del día uno apoyando con su emisora y lograr cosas grandes y de eso trata, ama lo que hace. Agradezco a UPCN, al señor Bernuncio al encargado Gonzalo…a todos los directivos de la Escuela Normal que siempre estuvieron presentes, a la guardia del Hospital de Las Flores, a la doctora Manuela que fue la principal persona que hizo todo lo correcto y no dejó pasar ni un segundo, al Hospital Ludovica que salvaron la vida de mi hijo, a mi familia Taty López, Carlos López, Claudia Noguera, Guliana López, Santiago Quaranta a la madre a Mario Quaranta, Walter Negrete que estuvo siempre, a mis cuñadas Marina Soledad Recalde, Stella Maris Recalde, a Enzo Mele y a su padre. A mi cuñado Matías Recalde y Yamila Gioia que estuvieron siempre a Emiliano Piarresteguy, a Florencia que estuvieron presentes siempre . A mi patrón el vasco Giacoia, a Paulo Adorno a Luciano Duarte, que estuvo presente , a toda la gente de Las Flores…Gracias, gracias también a Quique Urdaniz, a Fabricio Pesh, a Lalo Rosas…sin toda esta gente que nombre no se qué hubiera hecho, fueron ustedes los q hicieron que todo sea más fácil les juro. Mónica Capra, Lorena Iritcity genio total, Sebastían Scarpitti, Gabriel López, Ezequiel Espindola, Daniel Emma, Roció Ponce, Yamila Irurzun, Karen Crespo y a un montón de gente mas, a todos los que me escriben a diario, Vamos Juan, estas bien gracias…! Remarca en la red social Emmanuel López, papá de Juan.

 

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