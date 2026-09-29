29 de septiembre de 2026

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Torneo Federal de Clubes 2026: debutan Ferro, Juventud Unida, El Hollín y El Taladro

2 minutos atrás Fm Alpha

Este miércoles 30 de septiembre se pondrá en marcha el certamen reservado para categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 organizado por la Federación de Fútbol Pampeana y en el que participarán cuatro equipos florenses. Se trata de una de las competencias formativas más importantes del interior del país con más de 60 equipos distribuidos por regiones geográficas. La actividad comenzará a las 16hs. en cancha de Juventud Unida donde el local recibirá a El Hollín en las divisiones mencionadas. Por su parte, Ferro debutará el jueves en su estadio. A las 17:30hs. se enfrentará a El Taladro en categoría Sub-13 mientras que a las 19hs. se las verá ante La Lola (Saladillo) en Sub-15. Finalmente, a las 20:50hs. en categoría Sub-17 cerrará la jornada nuevamente ante El Taladro.

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