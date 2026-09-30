30 de septiembre de 2026

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Corte programado de energía este jueves

2 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que este jueves 1 de octubre de 2026, en el horario de 07:30 a 09hs., se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará, de manera estimada, las siguientes zonas:

-Avda. Alcides Seguí
-Lucangioli
-Hipólito Irigoyen                                                                                                                                                                                      -San Jorge

La interrupción del servicio permitirá realizar la puesta en servicio de nueva Subestación Aérea de Transformación y asimismo realizar tareas de Mantenimiento en líneas aéreas de media tensión, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico. Las zonas detalladas son estimativas. Por tal motivo, quienes necesiten confirmar si su suministro será alcanzado por el corte podrán comunicarse con el Sector Redes al (2244) 442063 o acercarse personalmente a Av. Carmen y Pellegrini. Las tareas serán suspendidas en caso de lluvia. Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción programada pudiera ocasionar.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.
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