Canotaje: Las Flores será sede de la 2da. fecha del Campeonato Provincial de Velocidad y Regatas Promocionales

Se presentó en la mañana de este miércoles en conferencia de prensa la 2da. fecha del Campeonato Provincial de Velocidad, Regatas Promocionales, de Pista y Paracanotaje que se llevará a cabo el sábado 3 y domingo 4 de octubre en la Laguna “Difunto Manuel” del Parque Plaza Montero, organizada por Canotaje Las Flores y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.). El intendente Fabián Blanstein y el secretario de Deportes, Favio Folini, brindaron su total acompañamiento y apoyo desde el Municipio a Juan Ignacio Cáceres y Elina Iacomini, presidente y tesorera de Canotaje Las Flores, respectivamente, quienes dieron detalles de este importante evento que se realizará en nuestra ciudad. Consultados por FM Alpha, la organización sostuvo que el evento se concentrará en el sector del «piletón» del espejo de agua como el año pasado. De esta manera, Las Flores también se prepara para recibir durante el fin de semana a los equipos y acompañantes, generando además un importante movimiento turístico y la posibilidad de disfrutar de las distintas propuestas que ofrece nuestra ciudad. Para dicho evento se aguarda el arribo de alrededor de 250 palistas del Club Regatas de La Plata, «El Timón» de Jáuregui, Escuela Municipal de Canotaje de Avellaneda, Centro Náutico «El Fuerte» de Tandil, Club Estudiantes de Olavarría, Club Regatas «La Marina» de Tigre y San Fernando, entre otros, quienes competirán en regatas de K1, K2, K4, C1 y C2, sobre distancias de 200 y 500 metros.

About The Author