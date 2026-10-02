Nora Giovino, médica alergista: “Las Flores tiene más alergia que en muchas ciudades”

En plena época de brote de diversas plantas, sumado a una atmosfera húmeda, se remarca más esta incomoda enfermedad genética. Es un clásico observar a la gente con barbijos por la reacción alérgica que produce estas dos cosas. Por esto en “El Periodístico” que conduce Ernesto Varela, conversó con la Dra. Nora Giovino, especialista que atiende en el Instituto del Diagnostico de nuestra ciudad mensualmente.

“Con respecto a las alergias las ciudades húmedas como Las Flores todo el año tienen mucho aero-alergenos, porque entre el Río Salado, inundaciones, cambio climático, es una ciudad húmeda y calurosa, tiene plátanos, tilo, fresnos, etc…el hongo de la humedad fertiliza a los pólenes, el famoso pastizal pampeano, cuánto más humedad hay, más crecen, además es una ciudad con vientos y se diseminan todos los pólenes y antiguamente la época de los pólenes era noviembre a enero, ahora empieza a fin de agosto y principios de mayo, es decir casi todo el año, hoy los pólenes que eran de un período del año, ahora son perenes, entonces en la ciudad de Las Flores con esta tremenda humedad que tienen, hay mucha más alergia que otras ciudades. Es muy poderosa para generar alergias, el tipo más frecuente es la rinosinusitis alérgica, los ojos pican, arden, lloran, generan un moco transparente y gelatinoso, alérgico, que empieza a caer por detrás de la garganta y no lo puedo despegar…” Decía.

“Se genera tos seca, y si sigue bajando, puede generar el broncoespasmo que es el famoso “silbido en el pecho o ronroneo de gatito”, entonces, la rinosinusitis es muchísimo lo que se ve en su ciudad, porque a eso hay que agregarle el cambio climático y genera más alérgicos que antes. Si uno tenía un porcentaje bajo de alergia te podías morir sin saber que eras alérgico, ahora con el cambio climático, los agroquímicos, la polinización aumentada, el gasoil, etc, aunque tenga poca alergia tendré síntomas, por eso el 25% mundial hoy se espera que en el 2035 llegue al 40% porque eran muchos los alérgicos, pero no se manifestaban. Con todo este cambio la manifestación irá en aumento. En definitiva, hoy se manifiesta más…La rinosinusitis alérgica puede dar dolor de cabeza, pero ese moco cae por detrás de la garganta y esa tos laríngea que no saco nada, pero pica y arde no se corta fácilmente porque los senos maxilares (al lado de la boca y la nariz) cuando se llenan de moco, pero el agujerito está detrás de la nariz y cae a la garganta y esos cuadros tipo tos convulsa produce esa tos que afecta desde niños a ancianos. Es un moco gomoso, gelatinoso, que no pasa y empieza ese cuadro de tos, la enfermedad se hace crónica y molesta…” Afirmaba.

Sobre los estudios que hay, dijo: “Haciendo un estudio de sangre y piel puedo hacer un tratamiento y desensibilizarme, no me curo del todo porque es una enfermedad genética, pero disminuyen los síntomas y la vida del paciente cambia 180°…Uno puede saber a qué es alérgico y con el tratamiento me quitan esos síntomas. El barbijo frena un poco, yo les digo a los mecánicos, albañiles, pintores que usen doble barbijo con buen filtro, tipo industriales, ir caminando no es aconsejable, porque el barbijo también pica la respiración, como nos pasó en la época de la pandemia. En los horarios picos de trabajo les digo pónganselo…! Comentaba.

En el final remarcaba: “En Las Flores es importante la alergia porque es húmeda y hay mucha arboleda. En ciudades se forma niebla y dan una humedad ambiente altísima y provoca que crezcan rápidos los ácaros y los pólenes…”

Finalizaba la Dra. Nora Giovino que atenderá el próximo 28 de octubre en el Instituto del Diagnóstico.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA.

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