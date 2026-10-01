El «Gigante del Centro» está de fiesta: Juventud Deportiva cumple 100 años

La entidad albiverde fue fundada el 1 de octubre de 1926. Se trata sin dudas de una de las instituciones sociales y deportivas más tradicionales de la ciudad. «El Depor» o «Los Loros» tiene su sede propia en Avda. Carmen e Hipólito Irigoyen donde la actividad es realmente variada. A mediados del 2025 el club vivió una jornada histórica al inaugurar su nuevo estadio de fútbol en el predio ubicado sobre la Ruta 30 (entre la Prolongación Presidente Perón y Abel Guaresti, contiguo a la Sociedad Rural). Con este logro institucional bajo la gestión de Leonardo Sielas, Juventud Deportiva volvió a tener cancha propia tras casi 60 años. Su antiguo estadio había desaparecido a fines de la década de los 80 para la construcción del Barrio Presidente Arturo Illia. Con motivo del centenario, el próximo sábado 3 de octubre se realizará una gran cena show con muchas sorpresas. ¡Felicidades!.

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