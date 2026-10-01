1 de octubre de 2026

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Pool: El joven juarense Thiago Méndez gana el Joy Sudamericano en Rosario.

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Recepcionado en su ciudad por el intendente Julio César Marini acompañado por su staff político, familiares, amigos y público en general con bomberos incluido, recibieron al jugador como el ídolo del paño verde.

El deportista juarense Thiago Méndez (16), se consagró campeón del Torneo Clasificatorio Joy Sudamericano – Campeonato Argentino de Heyball-Ba 8 al lograr el fin de semana una conquista que como el dijo en la entrevista… “logré un torneo que no lo esperaba”.

Thiago se queda con el torneo compitiendo con jugadores de mayor experiencia en un torneo que otorgaba una plaza con todos los gastos cubiertos para participar del Joy World Heyball Masters Grand Finals, que se disputará en marzo de 2027 en China y representando a nuestro país.

En la entrevista también explicó que tuvo que realizar 6 partidas, la primera jugó con el que competió en la final y perdí 5-2. Depués quedé libre, después gané a un tucumano 5-1 de esa forma clasifiqué. En otro parrafo explicaba que a principio de año conoció recién estas mesas que son de alta precisión y que su lugar de entrenamiento es MDP, lugar donde seguirá jugando para llegar al mejor nivel al país asiático.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

 

Recepción de Thiago Méndez en la intendencia de Benito Juárez.

Imagen: El Mirador de B. Juárez

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