BM – viernes 2 de octubre
CAMBIO DE HORARIO DE LA RECOLECCIÓN NOCTURNA DE RESIDUOS Desde la Dirección de Servicios Urbanos se informa que a partir de hoy viernes 2 de octubre, la Recolección de Residuos Domiciliarios (Húmedos) se realizará A PARTIR DE LAS 20 HORAS. El recorrido se lleva adelante de acuerdo al mismo cronograma que se venía implementando:
– Lunes, miércoles y viernes en calles paralelas a Av. Rivadavia.
– Martes, jueves y domingo en calles paralelas a Av. San Martín.
HOJAS DE CÁLCULO 4.0: NUEVO CURSO DE PUNTO DIGITAL Punto Digital abre la inscripción a un nuevo curso gratuito, destinado a todo público. En el mismo se trabajará durante cuatro clases sobre la incorporación de la Inteligencia Artificial en hojas de cálculo. El curso se dictará los días jueves de 9 a 10 horas, comenzando el jueves 8 de octubre. Durante las clases se crearán tablas, se redactarán fórmulas complejas, se analizarán datos y se automatizarán tareas, utilizando la versión gratuita de hojas de cálculo de Google. Los interesados pueden inscribirse al WhatsApp 2244-463244 o en Punto Digital, Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo) de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.
JUEGOS BONAERENSES: PADEL FEMENINO A MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes organizó la Fase Regional de Padel Femenino de los Juegos Bonaerenses 2026, que se llevó a cabo en los complejos POR3 y «Voleando». En la oportunidad, las duplas de nuestra ciudad integradas por Olivia Di Tullio y Antonia Córdoba (Sub 14); y Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (Sub 18) obtuvieron una plaza para disputar la Final Provincial, que se desarrollará en Mar del Plata desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre.