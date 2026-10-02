BM – viernes 2 de octubre

CAMBIO DE HORARIO DE LA RECOLECCIÓN NOCTURNA DE RESIDUOS Desde la Dirección de Servicios Urbanos se informa que a partir de hoy viernes 2 de octubre, la Recolección de Residuos Domiciliarios (Húmedos) se realizará A PARTIR DE LAS 20 HORAS. El recorrido se lleva adelante de acuerdo al mismo cronograma que se venía implementando:

– Lunes, miércoles y viernes en calles paralelas a Av. Rivadavia.

– Martes, jueves y domingo en calles paralelas a Av. San Martín.

HOJAS DE CÁLCULO 4.0: NUEVO CURSO DE PUNTO DIGITAL Punto Digital abre la inscripción a un nuevo curso gratuito, destinado a todo público. En el mismo se trabajará durante cuatro clases sobre la incorporación de la Inteligencia Artificial en hojas de cálculo. El curso se dictará los días jueves de 9 a 10 horas, comenzando el jueves 8 de octubre. Durante las clases se crearán tablas, se redactarán fórmulas complejas, se analizarán datos y se automatizarán tareas, utilizando la versión gratuita de hojas de cálculo de Google. Los interesados pueden inscribirse al WhatsApp 2244-463244 o en Punto Digital, Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo) de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

JUEGOS BONAERENSES: PADEL FEMENINO A MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes organizó la Fase Regional de Padel Femenino de los Juegos Bonaerenses 2026, que se llevó a cabo en los complejos POR3 y «Voleando». En la oportunidad, las duplas de nuestra ciudad integradas por Olivia Di Tullio y Antonia Córdoba (Sub 14); y Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (Sub 18) obtuvieron una plaza para disputar la Final Provincial, que se desarrollará en Mar del Plata desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre.

About The Author