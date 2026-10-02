La Buena Noticia: la UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse entre las 10 mejores universidades de América Latina y el Caribe en la edición 2026 del ranking regional elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS). La institución mantuvo el décimo puesto y se confirmó como la universidad argentina mejor posicionada en esta clasificación. Según el informe difundido por Agencia Noticias Argentinas, la UBA conserva esa ubicación desde la edición 2025. Los resultados de este año muestran fortalezas en el reconocimiento de la comunidad académica y de los empleadores, junto con avances en dos de los indicadores evaluados. Uno de los resultados más destacados es el segundo puesto regional en Reputación Académica y en Reputación de los Empleadores. Estas dos mediciones reflejan la valoración que recibe la universidad entre especialistas del ámbito universitario y entre quienes evalúan la preparación de sus graduados para el trabajo. En el caso de la Reputación de los Empleadores, la Universidad de Buenos Aires sostiene esa posición sin modificaciones desde 2025, de acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas. Así, mantiene su lugar entre las instituciones cuyos egresados cuentan con mayor reconocimiento dentro de la región. El ranking QS de América Latina y el Caribe utiliza ocho indicadores, agrupados en las dimensiones de Investigación, Empleabilidad, Experiencias de Aprendizaje y Compromiso Global. En la edición 2026, la UBA se ubicó entre las diez primeras instituciones en cuatro de esas ocho mediciones. La comparación con la edición 2025 muestra una mejora en Impacto en la Web, indicador en el que la universidad pasó del séptimo al cuarto lugar regional. El avance de tres posiciones estuvo acompañado por una suba del puntaje: pasó de 99,7 a 100, el máximo posible en esa categoría. Esta medición considera la visibilidad de la universidad en internet, su presencia en línea y la efectividad del uso de tecnologías digitales. El resultado constituye uno de los avances que el informe destaca para la institución en esta edición. La otra mejora corresponde al Ratio Docentes/Estudiante. En ese indicador, la UBA ascendió del puesto 26 al 21, una recuperación de cinco lugares que le permitió volver a la posición alcanzada en 2023. El puntaje, sin embargo, permaneció estable en 95,6 puntos, según los datos suministrados por NA.

Fuente: Diario Perfil

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