Concejo Deliberante: LALCEC Las Flores junto a los bloques políticos

Ayer jueves 1 de octubre, en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo una nueva reunión de Comisión Plenaria, convocada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz y con la presencia de la mayoría de los concejales que integran los distintos bloques políticos. En esta oportunidad, por el Bloque Adelante Las Flores, el Prof. Bruno Cáceres ocupó la banca en reemplazo de Guillermina Gómez, quien se encuentra en uso de licencia provisoria. En primera instancia, participaron integrantes del equipo de LALCEC Las Flores (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer), quienes brindaron información a los ediles sobre el trabajo que vienen desarrollando en el marco del Mapeo Epidemiológico del Cáncer de la ciudad de Las Flores. La iniciativa tiene como objetivo analizar y georreferenciar la distribución de los diagnósticos y la mortalidad por cáncer en personas adultas atendidas en el Hospital de Las Flores durante el período 2020-2025. En este sentido, se informó que los resultados del mapeo serán presentados el próximo 4 de octubre, a las 19:00 horas, en el Salón de la Sociedad Rural.