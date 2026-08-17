Cooperativa Eléctrica: continúan los encuentros de trabajo con el municipio

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Municipio de Las Flores con el objetivo de abordar distintos temas vinculados al desarrollo y la planificación de obras de infraestructura. Del encuentro participaron el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Cdor. Mario Elgue, el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein, el tesorero del Consejo de Administración, Sebastián Casey junto a funcionarios municipales y referentes de distintas áreas de la Cooperativa. Durante la reunión se analizaron aspectos relacionados con las obras necesarias para acompañar el crecimiento de nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad, así como también las necesidades de infraestructura en el Sector Industrial Planificado. Estos espacios de trabajo conjunto permiten fortalecer la articulación entre la Cooperativa y el Municipio, planificando las obras y servicios necesarios para acompañar el crecimiento de Las Flores y brindar respuestas acordes a las necesidades de la comunidad.

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