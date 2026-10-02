2 de octubre de 2026

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Fútbol de inferiores: se juega este sábado la sexta fecha del Clausura

33 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la sexta fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el estadio de Juventud Unida el local recibirá la visita de Barrio Traut mientras que en el predio de El Hollín, el «carbonero» jugará ante El Talaro. Finalmente, en cancha de Juventud Deportiva, el «albiverde» esperará a Ferro. Libre estará Atlético.

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