¡A preparar los paraguas!: rige un alerta amarillo para este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región para las próximas horas. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada por tormentas intensas con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Seguiremos informando.