El humor de «Cirko Marisko» en el Teatro Comedia de Saladillo el próximo jueves

El espectáculo ganador del premio «Carlos 2026» al Mejor Espectáculo de Humor esta esté próximo jueves 27 en Saladillo.

Cirko Marisko se presenta en el “Teatro Comedia” de la vecina localidad, un espectáculo que combina humor físico, la picardía mezclada con lo absurdo junto con una fuerte interacción con el público.

Después de su presentación en internacional, Cirko Marisko en Saladillo el jueves 27 a las 21 hs. Entradas en passline.com.ar a solo $30.000.-

https://www.passline.com/eventos/cirko-marisko-en-saladillo?srsltid=AfmBOopuQ-nvsjmb3iML5dne34z41BFI3RHqzibvee7lecvXjcRh5KwF

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