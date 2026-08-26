Emiliana Bolontrade lista para el super Trail de Mont Blanc: “Acá me siento como en Disney…”

La joven deportista de alto rendimiento dirigida por el experimentado Pablo Nadalez (segundo argentino mejor clasificación en Mont Blanc 2025) logró su pasaporte para competir en el super Trail de Mont Blanc en Bariloche meses atrás. Ahora Emiliana deberá cruzar 3 países recorriendo 101 kilómetros entre montañas en la categoría CCC. Esta mañana la florense conversó en “El Periodístico” con Ernesto Chino Varela.

“Hola Las Flores mi tierra querida…” cómo andan todos, yo feliz estar acá… La categoría CCC son 101 kilómetros, empieza en Italia, pasa por Suiza y termina en Francia, es una carrera muy exigente y hay diferentes distancias… para mí esto es Disney porque es la cuna mundial del Trail, además feliz porque estoy acompañada por toda mi familia. Los florenses somos así, moviéndonos en patota …” decía en el inicio Emiliana.

También comentó: “La carrera tiene un desnivel acumulado de 6 mil metros y no tengo tan claro, pero creo que son 2 mil metros la altura máxima que subiría. Para mí es cómoda esta simetría… No tengo problemas con el cambio de aire, hasta 2 mil metros voy bien…”

Sobre lo que estima que demorará en realizar los 101 kilómetros, dijo: “Pienso emplear entre 16 y 17 horas, se puede estirar un poquito más de acuerdo a las condiciones climáticas que pueden cambiar en cualquier momento, si hay lluvia torrencial obviamente dificulta el camino. Justo para el viernes anuncian lluvias así que aparentemente será así… Igual la organización monitorea el clima todo el tiempo. Si hay tormenta eléctrica se puede cortar la carrera y volver al refugio…Los senderos están súper marcados, largamos como dije en Italia, hacemos montañas, pero todo marcado, cuando pasas a Suiza te das cuenta porque cambia el terreno y lo mismo en Francia. Está todo acondicionado para que la gente haga tracking, montaña, etc…” Decía.

Sobre la charla técnica…: “Ya tuve mi charla técnica con el entrenador y ya tenemos lista la estrategia de carrera, es una carrera que vengo preparando desde hace 4 meses después de haber competido en la Patagonia. Proteínas, carbohidratos y además de la gimnasia corriendo casi a diario. Hace dos semanas hago descargas, preparando el cuerpo para competir…La carrera será el 28 de agosto y largo a las 4AM hora argentina y se puede seguir por Internet…”

*En la imagen Emiliana acompañada por deportista Claudio Abdulajad

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A EMILIANA BOLONTRADE

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