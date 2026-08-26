26 de agosto de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

4 horas atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un temario de 23 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Bloque LLA presentará un Proyecto de Comunicación sobre informe varios puntos obras edificio ex residencia Escuela Agropecuaria. Por su parte el Bloque Adelante Las Flores solicitará informe medidas implementadas para generar y sostener empleo. Entre los Proyectos de Resolución, el Bloque TxLF se referirá a reconstrucción reductor Alvear y Cisneros. También se darán a conocer varios despachos de Comisión Plenaria.

Sesion 27 de agosto (1)

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