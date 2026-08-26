Torneo Clausura: así se jugará la segunda fecha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la segunda fecha de la fase regular del Torneo Clausura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división a las 14hs. en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán el próximo domingo Barrio Traut-Atlético mientras que a las 16hs. lo harán El Hollín-Ferro. Por su parte, en el estadio «27 de abril» de Avellaneda y Vidal se enfrentarán desde las 16:30hs. Juventud Deportiva-El Taladro. Libre estará Juventud Unida.

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