BM – miércoles 26 de agosto

ESCUELA DE GUARDAVIDAS DE LAS FLORES: NUEVOS PROFESIONALES EN LA CIUDAD Entre las actividades desarrolladas días pasados, se destacó el Acto de Egresados 2026 de la Escuela de Guardavidas de Las Flores, cuyas acciones se realizan en las instalaciones del Natatorio Municipal “Hugo Mauro”, esta importante infraestructura que permite esta y otras actividades deportivas a la comunidad. El intendente Fabián Blanstein, acompañado por distintos funcionarios de Deportes, Educación y otras áreas, felicitó a la tercera cohorte de profesionales. Durante la ceremonia, se realizó la distinción por haber culminado la trayectoria de esta carrera, que incorpora tanto conceptos teóricos como así también actividades prácticas, fundamentales para el desarrollo de los Guardavidas en distintos ámbitos acuáticos. Esta formación les permite desempeñarse en lo local, en distintos lugares del país y también ha posibilitado experiencias incluso en el exterior. La Escuela de Guardavidas es llevada adelante a través del CEF Nº 6 y es posible a partir de las gestiones que se realizaron oportunamente desde el Municipio para contar con esta propuesta que es elegida por florenses y también por interesados de la región.

TRABAJO CONJUNTO EN LA REGIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO HÍDRICO En representación del Municipio de Las Flores, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini, participó de una reunión del Comité de la Subregión B4 de la Cuenca Hídrica del Río Salado, que tuvo lugar en la ciudad de Rauch. El encuentro tuvo como eje el intercambio y la coordinación entre los municipios que forman parte de la Cuenca, con especial atención en las tareas de prevención, seguimiento y planificación ante posibles situaciones de riesgo hídrico. En este marco, se analizaron los pronósticos y los posibles efectos asociados al fenómeno de El Niño, que puede producir variaciones en las condiciones climáticas y favorecer períodos de mayores precipitaciones en nuestra región. Desde la Municipalidad de Las Flores se fortalece el trabajo regional y se continúan articulando todas las acciones necesarias para mitigar el impacto de este fenómeno y de los distintos riesgos hídricos que puedan afectar nuestra zona, la producción y a la comunidad en general.

OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES 2026: ESTE SÁBADO COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN Este sábado a las 14 horas comienzan las Olimpiadas Juveniles Florenses 2026, con una jornada que dará inicio a una nueva edición de este encuentro que reúne a jóvenes de nuestra ciudad. La apertura se realizará en el Club Juventud Deportiva, donde se llevará adelante la presentación de los equipos participantes y comenzará la disciplina vóley, una de las primeras actividades de la Etapa Deportiva 1. De esta manera, las Olimpiadas vuelven a poner en movimiento a cientos de jóvenes florenses, que durante los próximos meses serán protagonistas de distintas etapas que combinan deporte, cultura, participación y trabajo en equipo.

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