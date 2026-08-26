La Provincia incorpora más de 1700 profesionales al sistema sanitario

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires suma 1.793 jóvenes profesionales que, tras aprobar el Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES Bonaerense), eligieron hospitales y centros de salud provinciales para continuar su formación. De ese total, 263 ingresaron a través del programa de pre-residencias. En la actualidad, la Provincia cuenta con más de 2.300 cupos disponibles, de los cuales ya fueron adjudicados 1.793 entre las especialidades del equipo de salud y las médicas lo que representa una cobertura del 76%. Este año se lograron cubrir en la primera instancia de adjudicación la totalidad de los cupos disponibles para psiquiatría, neurología, tocoginecología, gastroenterología, cirugía general, cirugía infantil, derecho y salud y educación en y para la salud, entre otras. Con respecto a las especialidades estratégicas se sumarán, en esta primera etapa, 144 profesionales en pediatría; en clínica médica 173, neonatología de 57, terapia intensiva infantil y de adultos 44, medicina general 69, y psiquiatría de adultos e infantil 74 cargos. A fines de septiembre se avanzará con las readjudicaciones para cubrir los cargos vacantes, con el objetivo de incorporar nuevos y nuevas profesionales para garantizar la calidad del cuidado de la salud en todo el territorio bonaerense. El sistema de residencias bonaerense continúa consolidándose como uno de los principales espacios de formación de especialistas del país. A través de esta política, la Provincia reafirma su compromiso con la capacitación de los equipos de salud y con la construcción de un sistema sanitario más integrado, accesible y con perspectiva de derechos. En ese marco, convive también el Programa de Pre-residencias destinado a profesionales recientemente graduados, con menos de dos años desde la obtención del título, que propone una formación en servicio durante seis meses. Esta iniciativa del Ministerio de Salud bonaerense se puso en marcha en 2024 para reforzar las áreas críticas de atención, y prioriza especialidades consideradas claves.

Más derechos, mejores condiciones laborales e incentivos para formar especialistas Desde 2022, la Provincia de Buenos Aires cuenta con un nuevo reglamento de residencias, construido de manera participativa, que incorpora mejoras en las condiciones laborales y de formación de las y los profesionales. Entre sus principales modificaciones, eliminó el sábado como jornada laboral, incorporó plus por guardia y por zona de baja cobertura y redujo la duración de las guardias a 12 horas. Además, la Ley N° 15.434 exime a las y los residentes médicos de la Provincia del aporte mensual a la caja de previsión, del seguro médico y de la matrícula profesional, generando mejores condiciones para quienes atraviesan esta etapa de formación. En paralelo, quienes eligen especialidades médicas consideradas estratégicas (Pediatría, Clínica Médica, Neonatología, Terapia Intensiva, Medicina General y Psiquiatría) acceden a una serie de incentivos específicos. Entre ellos se encuentra un plus del 15% sobre el salario de un ingresante, la posibilidad de realizar de manera gratuita la formación de Especialistas y el ingreso a la carrera hospitalaria una vez finalizada la residencia. También cuentan con cupos protegidos para las becas de investigación “Julieta Lanteri” y propuestas de formación innovadoras que incorporan equipos de simulación para fortalecer las capacidades profesionales. De esta manera, el sistema de residencias bonaerense continúa consolidándose como uno de los principales espacios de formación de especialistas del país. La política impulsada por la Provincia busca fortalecer la capacitación de los equipos de salud y, al mismo tiempo, garantizar la incorporación y permanencia de profesionales en las áreas que resultan prioritarias para el sistema sanitario.

Fuente: Prensa Ministerio de Salud – Provincia de Buenos Aires

About The Author