La Buena Noticia: inédita intervención para tratar un aneurisma en el Hospital San Martín de La Plata

Un equipo médico del Hospital San Martín de La Plata realizó una intervención inédita en el sistema público de salud de la Provincia de Buenos Aires para tratar un aneurisma cerebral. Los profesionales utilizaron por primera vez un dispositivo WEB, una tecnología de alta complejidad que permite abordar este tipo de patologías mediante una técnica mínimamente invasiva y sin necesidad de abrir el cráneo. El procedimiento estuvo a cargo del equipo de Hemodinamia del hospital y fue realizado a una paciente joven que padecía un aneurisma intracraneal. Según informaron desde el centro de salud, la intervención permitió evitar posibles complicaciones neurológicas y la paciente pudo regresar a su casa menos de 24 horas después. El dispositivo utilizado se denomina WEB (Woven EndoBridge) y consiste en una pequeña malla trenzada y autoexpandible fabricada con una aleación de níquel y titanio. Se introduce mediante un microcatéter hasta llegar al aneurisma y se despliega dentro del saco para modificar el flujo de sangre y favorecer la formación de un coágulo que permita tratar la lesión. A diferencia de otras técnicas, el dispositivo permite tratar determinados aneurismas de cuello ancho sin necesidad de colocar stents adicionales. De esta manera, el procedimiento se realiza desde el interior de los vasos sanguíneos y evita una cirugía abierta. “Se coloca dentro del aneurisma un dispositivo que la rellena adoptando su forma sin tapar las arterias”, explicó Alejandro Tejado, neurointervencionista del equipo del Hospital San Martín. El especialista destacó además la precisión que permite esta tecnología. “Nos permite medir al milímetro y al mínimo detalle la patología, posibilitando planear y planificar el procedimiento”, señaló. Según explicó Tejado, la paciente había sido evaluada previamente por distintos servicios de Neurocirugía y el principal desafío consistía en encontrar una alternativa que permitiera tratar el aneurisma reduciendo al máximo el riesgo de consecuencias neurológicas.

Fuente: El Día (La Plata)

About The Author