Julieta Muñoz Carpinetti: «Cantar es mi terapia»

(ver video) La joven cantante se destacó recientemente en el Taller de Producción Musical Florense que encabeza el Prof. David «Chiky» Noguera y que puede verse en el canal You Tube. «Tengo 21 años pero canto desde los 14. A decir verdad, ya de chiquita en casa me decían que siempre cantaba, bailaba y hacía que tocaba la guitarra. Me sentía toda una artista (risas)», confesó Julieta en una entrevista realizada en el programa «Infomusic Recargado» por FM Alpha. «Me enganché definitivamente cuando ví la serie Violetta que protagonizó Tini Stoessel y me dije a mí misma que me encantaría hacer eso», confesó luego. En la actualidad, está estudiando comedia musical y en breve se iniciará en la carrera Tecnicatura en Actuación con la intención de seguir creciendo de manera profesional en el arte y la música. «Disfruté mucho en el Taller del profe David, es un genio», manifestó luego. Julieta interpretó su versión de «Me soltaste», un tema del dúo español Jessy & Joy.

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