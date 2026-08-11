11 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Julieta Muñoz Carpinetti: «Cantar es mi terapia»

49 segundos atrás Fm Alpha

(ver video) La joven cantante se destacó recientemente en el Taller de Producción Musical Florense que encabeza el Prof. David «Chiky» Noguera y que puede verse en el canal You Tube. «Tengo 21 años pero canto desde los 14. A decir verdad, ya de chiquita en casa me decían que siempre cantaba, bailaba y hacía que tocaba la guitarra. Me sentía toda una artista (risas)», confesó Julieta en una entrevista realizada en el programa «Infomusic Recargado» por FM Alpha. «Me enganché definitivamente cuando ví la serie Violetta que protagonizó Tini Stoessel y me dije a mí misma que me encantaría hacer eso», confesó luego. En la actualidad, está estudiando comedia musical y en breve se iniciará en la carrera Tecnicatura en Actuación con la intención de seguir creciendo de manera profesional en el arte y la música. «Disfruté mucho en el Taller del profe David, es un genio», manifestó luego. Julieta interpretó su versión de «Me soltaste», un tema del dúo español Jessy & Joy.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Fútbol Senior: comenzó el Torneo Clausura

35 minutos atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

1 hora atrás Fm Alpha

La Biblioteca Popular «25 de Mayo» cumple 98 años

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Julieta Muñoz Carpinetti: «Cantar es mi terapia»

49 segundos atrás Fm Alpha

Fútbol Senior: comenzó el Torneo Clausura

35 minutos atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

1 hora atrás Fm Alpha

La Biblioteca Popular «25 de Mayo» cumple 98 años

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.