Fútbol Senior: comenzó el Torneo Clausura

En el predio del club El Hollín ante un importante marco de público dio inicio el pasado domingo el certamen reservado para mayores de 35 años. La primera fecha arrojó los siguientes resultados: Barrio Traut 1 (Landa)-Juventud Deportiva 0, Construcciones Landa 3 (2 Amendolare y Caviglia)-El Taladro 3 (2 Manzo y Saurel), Avellaneda 3 (2 Nozza y Prado)-Porteño 0, Toque Toque 3 (Duarte, Higa y A. Maciel)-El Hollín 1 (Llamas), Rosas 2 (Franco)-Juventud Unida 0, El Bosque 0-Dep. Cacharí 3 (Cepeda, Guzmán y Logiuratto), Los Amigos 1 (Zagourica)-Gorchs 2 (González y Villalba) y Construcciones Andrade 3 (Macías, Raineri y Smith)-Atlético 4 (2 Llamas, Gioiosa y Lahitte). La entidad «carbonera» informó que el próximo domingo no habrá actividad debido a la celebración del Día del Niño.

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