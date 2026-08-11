11 de agosto de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

1 hora atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un temario de 29 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, se dará ingreso a una nota firmada por vecinos solicitando la posibilidad de declarar nulo el acto de sorteo de viviendas. También se dará tratamiento a otra nota de Vecinos Autoconvocados Las Flores pidiendo la realización de una sesión especial en ruta 3 (tema Autovía). En el punto Proyectos de Comunicación, el Bloque Todos por Las Flores pedirá informe perdida cantidad puestos de trabajo en nuestra ciudad. En los Proyectos de Resolución, el Bloque LLA pedirá el mejorado de calles Lucangioli e/ Sarmiento y Gral Paz y San Jorge e/ Gral Paz y B. de Yrigoyen. Además, se leerán varios despachos de la Comisión Plenaria.

ORDEN DEL DIA
1. Izamiento de la Enseña Nacional
2. Homenajes.
3. Acta 1791.
Comunicaciones del DE
4. Expte DE (ALF 135) resp Com 34, informe Camuzzi cobro tasa municipal en factura de la empresa.
Asuntos Particulares
5. Expte V 184, posibilidad de declarar nulo el acto de sorteo de viviendas.
6. Expte V 183, sesión especial en ruta 3, tema reclamo autovía.
7. Expte V 187, declarar al edificio Ex Escuela Normal como patrimonio histórico.
8. Expte V 193, homenaje a vecinos que participaron en la compra de la primer autobomba.
Proyectos de Ordenanzas
9. Expte TxLF 191, creación fondo municipal asistencia problemas de salud.
Proyectos de Comunicación
10. Expte TxLF 186, informe pérdida cantidad puestos de trabajo en nuestra ciudad.
11. Expte LLA 189, informe respecto de obra Nodo Tecnologico.
12. Expte TxLF 185, informe mecanismo y metodología sorteo viviendas.
13. Expte ALF 194, informe varios puntos en relación al personal trabajadoras sociales
14. Expte ALF 195, informe PAMI suspensión médico cabecera asignado
Proyectos de Resolución
15. Expte LLA 190, mejorado de calles Lucangioli e/ Sarmiento y Gral Paz y San Jorge e/ Gral Paz y B. de Yrigoyen.
16. Expte TxLF 192, exámenes licencia conducir profesional en nuestra ciudad.
17. Expte ALF 196, reparación asfalto Alcides Segui e/ Cruz Marqués y Ruta 91.
Proyectos de decretos
18. Expte LLA 188, gestión reunión tema sorteo viviendas.
Despachos de Comisiones
Comisión Legislación
19. Expte AJ 42, P decreto, traspaso de semáforo.
20. Expte TxLF 27, obligatoriedad acceso agua gratuita en lugares deportivos
Comisión Plenaria
21. Expte TxLF 148, P ord, creación registro comercio en ruta.
22. Expte ALF 179, P com, metodología adjudicación sorteo viviendas.
23. Expte DE 177, P ord, contrato leasing adquisición camion.
24. Expte DE 178, P ord, compraventa parcela empresa Servint.
25. Expte TxLF 168, P ord, creación registro prestadores servicios informáticos y economía del conocimiento.
26. Expte LLA 181, P decreto, suspensión preventiva adjudicatarios sorteo viviendas
27. Expte LLA 180, P decreto, repudio suspensión programa modulo extraordinario Seguridad Alimentaria.
28. Expte LLA 182, P decreto, LLA 182, repudio agresiones intendente.
29. Expte LLA 139, P decreto, régimen complementario de ingreso y permanencia municipal

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